漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われる。

今回は史上最多となる１万１５２１組がエントリー。午後３時開始の敗者復活戦には、準決勝で敗れた２１組がＡ、Ｂ、Ｃの３ブロックに分かれてブロック戦を展開。

ミカボ、おおぞらモード、２０世紀、ゼロカラン、イチゴ、ネコニスズ、ＴＣクラクションの７組が競ったＡブロックでは、トップバッターで登場のミカボが３組連続で勝利したが、５組目のゼロカランに敗れた。６組目で登場したのが昨年大みそかの「ぐるナイ年越しおもしろ荘」で優勝したネコニスズ。

今回も舘野忠臣の「４２歳の赤ちゃん」ネタで勝負し、ゼロカランに勝利。だが７組目の２０世紀に会場審査員２００人の投票で４４％５６％で惜敗。決勝進出３組を競う最終審査進出は逃した。舘野はいきなり広いおでこを披露し、４２歳のおっさんに。悔しさをあらわにしていた。

審査員は「マヂカルラブリー」野田クリスタル、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「錦鯉」渡辺隆、「ウエストランド」井口浩之、「ダイアン」ユースケの５人が務めた。