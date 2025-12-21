お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が21日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）で、最悪なクリスマスの思い出を明かした。

「クリスマスっていったっていつの間にか貢ぐ日になっちゃったからね」と長嶋一茂がぼやき、それぞれがクリスマスの思い出を披露。濱家隆一は「高校生の時に当時の彼女とゴスペラーズさんのフリーライブを見に行って、次の日にフラれた」と明かし、「プレゼントあげて、幸せだねって次の日の朝に“別れよ”って電話掛けてきてびっくりした」と衝撃の出来事を振り返った。

「僕は逆あります」という山内は「大阪の時にディズニーランドにクリスマスで行って、俺は行く前からそれを最後のデートにしようって決めてて、戻って“ごめんなさい”って」とクリスマスデートで東京ディズニーランドまで行った翌日に別れを告げたことを告白。

「ブチギレられました。“行く前に言え”って。最後に素敵な思い出をと思ったけど“いらんねん”って」と当時の彼女の反応を明かすと、濱家は「そらそうやろうな」と苦笑いだった。