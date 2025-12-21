PGブラ新色ブラック登場♡24時間頼れるPGブラリラックスで大人の美バスト習慣

ノンワイヤーでラクなのに、バストラインは妥協したくない。そんな大人女性の本音に応えてきた「PGブラリラックス」から、待望の新色『ブラック』が登場します。日中の外出から在宅ワーク、軽い運動、就寝時まで24時間快適に使える設計で、発売以来高評価を集めてきた人気シリーズ。どんな服装にも合わせやすく、引き締め効果も期待できるブラックは、毎日のバストケアをよりスマートに格上げしてくれそうです♡

PGブラリラックスに新色ブラック登場



2025年12月10日（水）16:00より、「PGブラリラックス」から新色ブラックが販売開始されます。ブラックはシンプルで上品な印象を与えながら、コーディネートを選ばず使える万能カラー。

インナーが響きにくく、引き締まった印象も演出してくれるため、日常使いはもちろんおうち時間にもぴったりです。サイズはXSから3Lまで展開され、幅広い体型にフィットします。

24時間快適に過ごせる理由



PGブラリラックスは、ワイヤーやホックを使わないストレスフリー設計が特長。立体ホールド構造により、寝姿勢でもバストをやさしく支え、自然な丸みと高さをキープします。

さらに通気性と肌あたりに配慮した素材を採用し、季節を問わず快適な着け心地を実現。オフィスワークや家事、フィットネス、就寝時まで1枚でマルチに活躍します。

今だけのお得なキャンペーンも注目



現在、PGブラリラックスでは4枚セット購入で選べる特典付きキャンペーンを実施中。

PGブラ（ノンワイヤー）セット、またはバストクリーム「グラマラス美神」セットが選べ、さらにダイエットサプリ「メラメラモンスター」2袋も付いてきます。

PGブラシリーズは今年で8周年、累計販売110万枚以上の実績を誇る信頼のブランド。この機会にまとめ買いするのもおすすめです♪

PGブラ新色ブラックで毎日をもっと心地よく



ラクさと美しさを両立したPGブラリラックスに、新色ブラックが加わったことで、バストケアはさらに自由でスマートなものに。

24時間快適に寄り添いながら、きれいなラインを叶えてくれる一枚は、忙しい大人女性の強い味方です。

さらに今だけのキャンペーンやセールを活用すれば、賢くバストケアを始めるチャンス。自分をいたわるランジェリーで、この冬はもっと自分らしく輝いてみてはいかがでしょうか♡