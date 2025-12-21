地元出身の有名人とドライブできるとしたら、誰と行きたいですか。アクサ損害保険株式会社が「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」で「一緒にドライブに行きたい自県出身の有名人」を調べました。



【写真】静岡県民がドライブしたいのはやはりこの美女でした

マイカーを月1回以上運転する20歳から69歳の男女4700人を対象に、2025年9月にインターネットで調べました。



【北海道・東北地方】トーク力と地元愛が人気の理由

北海道は「大泉洋さん」が1位。「物知りで話が楽しいから」という声が挙がりました。青森県は「王林さん」が支持を集めました。山形県は「ウド鈴木さん」で、「車中が賑やかになりそうだから」という理由。福島県は「あばれる君」で、「ずっと一緒にいても飽きなそうだから」という理由。東北地方では明るく楽しい雰囲気を作ってくれる芸人への支持が高い結果となりました。



【関東地方】多様な魅力を持つ有名人が勢揃い

群馬県では「井森美幸さん」が1位となり、「面白い人だから、話が弾みそう」というコメントが寄せられました。埼玉県では「菅野美穂さん」が「明るくて会話も楽しそうだから」とのこと。



千葉県では「マツコ・デラックスさん」が支持を集めました。「ドライブしながら悩みを聞いてもらえそうだから」という理由から、マツコさんの包容力や洞察力が評価されていることがうかがえます。神奈川県では「桑田佳祐さん」が「車のなかで歌ってほしいから」という理由で1位に。音楽とドライブの相性の良さを求める声が印象的です。



【中部地方】地域への愛着と癒しを求める声

富山県は「柴田理恵さん」が「郷土愛が強いから」という理由で1位に選ばれました。山梨県では「板垣李光人さん」が「可愛くて癒されるから」という理由で支持を集めています。静岡県では「長澤まさみさん」が「テンションが上がるから」という理由で1位となりました。



【近畿・中国地方】のんびり派から音楽派まで

三重県は「西野カナさん」が「歌が聴きたいから」、京都府は「吉岡里帆さん」が「のんびりカフェ巡りをしてみたいから」という理由で選ばれました。大阪府では「村上信五さん」が「楽しい会話ができそうだから」という理由でした。中国地方では、鳥取県で「イモトアヤコさん」が「面白そうだから」、岡山県では「藤井風さん」が「トーク番組で素敵だと思ったから」という理由で支持を集めています。



【四国・九州地方】歌声と明るさが魅力

徳島県で「は米津玄師さん」が1位となりました。「アカペラで歌ってほしいから」というコメントからは、生歌への憧れが感じられます。さらに、香川県では「南原清隆さん」が「多彩で楽しそうだから」という理由で選ばれています。



佐賀県で「はなわさん」が「面白いし歌もうまいから」、長崎県では「福山雅治さん」が「スマートに運転してくれそうだから」という理由で支持を集めました。大分県では「指原莉乃さん」が「雰囲気を盛り上げてくれそうだから」、宮崎県では「今井美樹さん」が「話しやすそうだし歌がうまいから」、「堺雅人さん」が「話が面白そうだから」という理由で同率1位となりました。



【出典】アクサ損害保険株式会社