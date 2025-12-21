¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¤???¡×²¬ÅÄ¾À¸à15Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â±¦¤«¤éº¸¤Ë¤Ï¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ÇÆ±°ì¿ÍÊª¡Ä¡×¤ÎÀ¼¡¡ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸(36)¤¬¼«¿È¤ÎÌò¤Îà15Ç¯¸åá±é¤¸¤¿¶¦±éÇÐÍ¥¤ÈÊÂ¤Ö¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ã°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¸ø¼°X¡£
¡¡¡ÖÃû(¤¤¶¤·)¤Èµþ(¤±¤¤)¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ý¡¼¥º¤ò¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÇÉñÆ§²È¤ÎËûÀÖÑ»(¤Þ¤í¡¦¤¢¤«¤¸¡¢82)¤ÈÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£·àÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¹õ¤ÈÇò¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿2¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç²¬ÅÄ¤Ï»Íµ¨(µÜ粼¤¢¤ª¤¤)¤Î»à¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿Ãû¤Ç¡¢Ëû¤Ï11·î18Æü¤ÎÂè5ÏÃ¤ÇÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¡ÖÇò¤¤ÃË¡×Ìò¤Ç½Ð±é¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬µþ¤ÈÌ¾¾è¤ëÃû¤Îà15Ç¯¸åá2070Ç¯¤Î»Ñ¤ÈÈ½ÌÀ¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ²¬ÅÄ¾À¸¤¬ËûÀÖÑ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ó¤è¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¤???¡×¡Ö¤³¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ÇÆ±°ì¿ÍÊª¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¾Ð¡×¡Ö¿ô½½Ç¯´Ö¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À!!!???¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â±¦¤«¤éº¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é²¬ÅÄ¾À¸¤¯¤ó¤¬ËûÀÖÑ»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£ÇØ¤È¤«½Ì¤à¤·¡×¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ØÇò¤¤ÃË¡Ù¡ÄºÇ½ª²ó¡¢¸«»ö¤Ë²ó¼ý¡¢Ç¼ÆÀ¡õºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£