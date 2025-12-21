ジャンプ漫画、落語イベント来年開催『笑点』出演者も参加 生の落語で『あかね噺』作品世界を体感
落語漫画『あかね噺』の落語イベントが、2026年5月7日・8日に有楽町よみうりホール（東京）にて開催されることが決定した。公演には落語協会、落語芸術協会、上方落語協会、五代目円楽一門会、落語立川流の東西五派から人気落語家が勢ぞろいする。
【写真】『笑点』メンバーも参加！『あかね噺』イベントに参加する落語家たち
イベントでは、名人たちの“生の落語”を通して作品世界を体感できる内容で、各回の主任（トリ）も発表され、5月7日の昼の部は春風亭一之輔、夜の部は春風亭昇太と『笑点』でお馴染みのメンバーが担当。5月8日の昼の部は桂文珍、夜の部は立川志の輔が務める。
『週刊少年ジャンプ』で2022年2月から連載がスタートした同作は、幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音が、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める物語。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること。一流の技量を習得するため、様々な試練を乗り越えていく朱音の姿を描く。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
コミックスは2026年1月5日発売の最新20巻をもって累計300万部を突破し、2026年にはテレビアニメ化が決まっている。
【写真】『笑点』メンバーも参加！『あかね噺』イベントに参加する落語家たち
イベントでは、名人たちの“生の落語”を通して作品世界を体感できる内容で、各回の主任（トリ）も発表され、5月7日の昼の部は春風亭一之輔、夜の部は春風亭昇太と『笑点』でお馴染みのメンバーが担当。5月8日の昼の部は桂文珍、夜の部は立川志の輔が務める。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
コミックスは2026年1月5日発売の最新20巻をもって累計300万部を突破し、2026年にはテレビアニメ化が決まっている。