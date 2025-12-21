■全日本フィギュアスケート選手権 最終日（21日、東京・代々木第一体育館）

ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“ゆなすみ”こと長岡柚奈（20）＆森口澄士（23）組（木下アカデミー）が非公認大会ながらもトータル215.30点の今季ベストをマーク。2季ぶり2度目の全日本優勝を果たした。

ショートプログラム（SP）首位の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）は、この日の公式練習に姿を現さず。三浦が前日に左肩を負傷したため、フリーを棄権すると発表。エースペアが不在の中、“ゆなすみ”ペアがフリーで会心の演技。冒頭で息の合ったジャンプを決めると、ダイナミックなリフトやスロージャンプを次々と成功させ、会場を沸かせた。

ミラノ・コルティナ五輪のペアの出場枠は「2」。りくりゅうペアは、世界選手権で2度の金メダルを獲得するなど、過去の実績から代表入りは確実の状況に。ゆなすみペアも初の五輪出場を確実とした。

アイスダンスは吉田唄菜（22）＆森田真沙也（22）（木下アカデミー）の“うたまさ”組が連覇を達成し、五輪では個人での出場枠はないが、団体戦での出場を確実とした。