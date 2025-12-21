◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、５番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のダイヤモンドノット（牡、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２着に終わった。好スタートから逃げると、直線途中まで先頭。だが、最後にカヴァレリッツォに差されてしまった。ルメール騎手は当レース１５度目で初勝利を狙ったが、来年以降に持ち越された。

同馬は３戦目で勝ち上がると、１０月のもみじＳ（オープン）で２着。前走の京王杯２歳Ｓ・Ｇ２では、ルメール騎手を背に２番手から抜け出し、３馬身差の快勝。６戦目でのＧ１制覇を目指していた。

勝ったのは２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手騎乗のカヴァレリッツォ（牡、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）で、勝ち時計は、１分３３秒２。３着は１番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）だった。

クリストフ・ルメール騎手（ダイヤモンドノット＝２着）「逃げて、いいリズムで走れました。手応えは良かったですが、馬場と最後の坂ですね。距離はギリギリ。良馬場なら（そのまま）ゴールまで行っていたと思うけど…。それでも精いっぱい走ってくれました」