極論で責め立てる「完璧な夫」の裏の顔…

高学歴、高収入、誰もが羨む“ハイスペック”なエリート夫。そんな彼が、もし「すべての不幸は妻のせい」という病的な“被害妄想”を悪質な手口として使っていたとしたら…？

「コーヒーを飲むなってことね？」夫の病的すぎる居直りに、妻が絶句

主人公・カスミの夫、スグルは、仕事もできて家族にも恵まれ、一見「完璧な人生」を送っているかのように見えました。しかし、彼の思考は常に“極論”。ちょっとした出来事でも、すべてを「自分の被害」として捉える病的な手口を持っていました。

読者の意見は…？

夫の理不尽な言動に、読者からは怒りの声が殺到。「妻を思いやる努力がない」「妻への感謝がない」という、夫の人間性そのものへの批判が多く寄せられました。

・■「人間関係でつまずいてそう」夫の人間性に非難集中

・会社でも人間関係でつまずいてそう。

・女の一言二言で潰されて離婚なんか口にする夫なんて、会社でも上司と揉めたら辞表を出すのだろうか。

・夫も妻がなぜ家事や育児に必死になっているのか妻の気持ちを分かろうとする努力をしていない。



「会社でも同じことをしているのでは？」と、夫の人間性そのものに疑念を抱く読者が多数。些細なことで極論を出し、すぐに妻のせいにしようとする態度は、職場でも孤立しているのではないか、という鋭い指摘です。

・■「財テク商品」「自己責任」厳しい視点も

・もう旦那なんて、財テク商品にしか見てないし。

・嫁姑関係では嫁側が堪えてくれの一点張り、嫁が騒がなかったら穏便に済むのにと言わんばかりの夫…嫁の体は切っても貼ってもどうでもいい物になっている。



夫の身勝手さから、「もう愛情はない」「財テク商品にしか見ていない」と、夫への気持ちが完全に冷めている読者の声も。一方で、女性側の利己的な側面に言及する意見もあり、夫婦間の問題の根深さが浮き彫りになりました。

・■「今すぐ別居を！」妻への切実なアドバイス

・かすみさん&子供たちは すぐるとの別居をして最終的には離婚した方が良いですね。

・離婚したらこう言う生活が待ってるんだぞと思わせて。嫁のありがたみが分かっていない。

・今はすっかり夫婦間の会話も無くなり、いつ離婚しようか考える日々です。子どもさえ納得してくれればすぐにでも踏み切りたい。



夫の言動に我慢し続ける主人公に対し、「今すぐ離婚すべき」「別居を」という切実なアドバイスが殺到。夫婦関係が破綻している現状を「子どもにも悪影響」と断罪し、妻の幸せを願う声が多く寄せられました。

「自分は悪くない、悪いのは妻だ」と極論で逃げ続ける夫。その歪んだ自己愛と支配の手口は、この後も止まることを知らず、妻を追い詰めていきます。果たして、この病的な被害妄想が夫婦の関係をどのように破壊していくのか…。



そして、この極論夫が招く“あまりに衝撃的な結末”とは？その行方から目が離せません！