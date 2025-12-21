◇ラ・リーガ 第17節 レバンテ1-1レアル・ソシエダ(日本時間21日、エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア)

レアル・ソシエダの久保建英選手が、今シーズン2点目となる貴重な先制ゴールを奪いました。

リーグ15位のソシエダは敵地で最下位のレバンテと対戦。ソシエダは前半アディショナルタイム、左サイドからゴール前へクロスをあげると、逆サイドから走り込んだ久保選手が相手選手と競り合いながら飛び込みます。久保選手は頭でゴールを奪い先制点をマーク。開幕戦以来となる今シーズン2ゴール目となりました。

ゴールを奪った久保選手は敵地に集まったソシエダサポーターの方へ走り、両手を合わせ謝罪ポーズを見せました。

しかし、このまま逃げ切るかと思われた後半46分、久保選手とFW・オヤルサバル選手に代え若手選手2人を投入します。するとその直後、相手コーナーキックに対して全員でゴールを守るソシエダでしたが、代わったばかりの20歳のFW、アルカイツ・マリエスクレーナ選手がエリア内で相手を倒すとこれがファウルと判定され、PKを献上。これを決められ、土壇場で同点に追いつかれると、直後に試合終了の笛。チームは勝ち点3を目前で逃す形となりました。