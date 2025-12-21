漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、ABCテレビ制作テレビ朝日系で午後6時半から生放送される。

今年は1回戦からの熾烈（しれつ）な戦いを勝ち進んできた、ヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組が進出を決めており、当日直前に行われる敗者復活戦を勝ち抜いた1組を加えた10組の中から21代目の王者が決まる。

審査員として、笑い飯の哲夫（50）が出演する。哲夫は13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」での霜降り明星の粗品（32）の審査員コメントをめぐり、バトルにまで発展している。

粗品は「THE W」の初審査員で「1秒も面白くない」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」など激辛審査を長尺で行い、強烈な存在感を示していた。

同じく審査員を務めていた哲夫は、粗品の審査をめぐって、17日放送のFM大阪「赤maru」内で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」「審査員もう断ろうかな」などと語っていた。

粗品は19日午後に自身のYouTubeで哲夫に反論。「確かに長かったです。短かったとは言えない。少し、反省もしかけてたんですが、この反省やめたんですよ。反省してないです」と前置きした上で「結論、何があかんねんって言わせてください、悪ないやんけって主張します」「哲夫さん、格好悪いですよ。こんな芸人じゃなかったですよ。どうしたんですか？ 僕の審査コメント時間をじゃあ30秒渡したとして、どうなってました？ うーんちょっとダサすぎてしんどいかな」などとやり返していた。

粗品は19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」でも哲夫に言及。「哲夫さん、好きやで」とリスペクトしていることを明かした上で「俺も絶対に哲夫さんの返事欲しいし。次に俺が何て言うかも、俺が楽しみやな」と語った。

「M−1」の生放送では、番組冒頭で審査員紹介がある。哲夫が自ら言及するのか。MCの今田耕司からのパスが飛び出るのか。注目が集まる。