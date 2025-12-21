（嘉義中央社）今年で33回目を迎えた嘉義市インターナショナルバンドフェスティバル（嘉義市国際管楽節）のパレードが20日午後、南部・嘉義市内で行われた。日本からは高校の吹奏楽部など4団体が参加した。各地のバンドの他台湾の祭りばやし「陣頭」も加わり、総勢55団体が音楽を奏でながら市内を練り歩いた。



出演した日本の団体は奈良学園大学マーチングバンド部（奈良県）、熊本県立熊本工業高校吹奏楽部、拓殖大学紅陵高校吹奏楽部（千葉県）、龍谷大学付属平安高校吹奏楽部（京都府）。イタリアや韓国、香港からも1団体ずつが参加した。



台北市内で19日に無差別襲撃事件が発生したことを受け、嘉義市政府警察局は警備を強化した。



同市の黄敏恵（こうびんけい）市長は取材に対し、美しい音楽は幸せを象徴し、音楽は交流を広げるものだとコメント。未来は音楽を通じてより良くなると話した。



フェスティバルは来月1日まで続き、屋内外の会場でコンサートが行われている。



（黄国芳／編集：田中宏樹）