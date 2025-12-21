「まさかの」「初めて見た」久保建英の“珍しいゴール”にネット騒然！「記憶にない」「予想外過ぎて笑った」
久保建英が所属すレアル・ソシエダは現地12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、レバンテとアウェーで対戦。１点リードで迎えた後半アディショナルタイムに痛恨のPKを献上し、１−１のドローに終わった。
この試合に、右ウイングで先発した久保は前半アディショナルタイムに先制ゴールを決める。左サイドからのクロを、難しい体勢ながらヘディングで合わせ、見事にネットを揺らしてみせた。
プロキャリア初のヘディング弾に、インターネット上では次のような声が上がった。
「ヘディングはプロ初？記憶にないな」
「まさかのヘディング」
「初めて見た」
「珍しヘディング！」
「CL決勝のメッシのゴールみたい」
「ヘディングで点とるの予想外過ぎて笑った」
「それにしても久保のヘディングは珍しい」
「ヘディングなんて初めて見た気がする。ジャンプのタイミングうまw」
開幕節以来、約４か月ぶりの今季２点目が反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英の珍しいゴール
