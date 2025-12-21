Snow Manの佐久間大介が、レゴ(R)製のサンタクロースなどホリデームード満点のショットを公開し、『レゴ(R)クリエイティブフレンド』に就任したことを自身のSNSで報告した。

【写真】佐久間大介のホリデームード満点ショット

佐久間は、レゴ®製のクリスマスツリーをバックに、大きなレゴのサンタクロースとのショットなど、計8点の写真を投稿した。

「この度佐久間大介は『レゴ(R)クリエイティブフレンド』に就任しました！！」と顔文字つきで報告。

続けて、「これからもLEGO(R)Friendsの世界観や楽しさを皆さんにお伝えできればなと思っています！！！」と意欲を綴った。

これには「おめでとう」「佐久間くんにぴったり」と祝福の声に加えて、「ニコニコな佐久間君かわいい～」「LEGOもさっくんも素敵」などの声が寄せられた。

また、「LEGOの花束すっっご」「ピンク髪の子は佐久間くんだよね？」「LEGOさっくん、金の佐久間持ってるのサイコー」と、写真を細部まで見た上でのコメントも寄せられていた。

■佐久間が“フレンズ”として2本の動画を公開

佐久間は自身のInstagramで、『佐久間大介のレゴ®︎フレンズ「遊び方編」』『佐久間大介のレゴ®︎フレンズ「世界編」』と題した2本の動画を公開。今後の活躍ぶりに注目だ。