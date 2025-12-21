2025年12月18日、中国のSNS・微博（ウェイボー）では、日本の幼稚園でビニール製チョコチップをトッピングしたクリスマスケーキを誤って園児に食べさせる事故が発生したことが紹介され、注目を集めた。

参考消息など複数のメディアの微博アカウントが18日、京都府八幡市の認定こども園で10日にクリスマスケーキ作りの体験を行った際、誤ってビニール製のチョコチップをケーキにトッピングして、3〜5歳の幼稚園児133人に食べさせたと紹介。このうち3人の園児が腹痛を訴えており、現在この事故との関連性について当局が調査中であると伝えた。

そして、同市が本件について幼児の健康と安全に関わる重大な事案であるとし、園に対して確実な措置を講じて再発を防ぐよう要求したことを明らかにしたと紹介している。

この件について、中国のネットユーザーは「どういうこと？園長や先生は試食しなかったのか」「まあ、お辞儀して謝罪したら終わりでしょ」「日本では実際、食の安全に関わるトラブルが毎年多く発生している」といった感想を残している。

また、日本で起きたトラブルについてわざわざ伝える必要はないという冷ややかな意見も多く見られたほか、「よその国はいいから、わが国の子どもたちの安全について注目しろよ」と注文をつけるユーザーもいた。（編集・翻訳/川尻）