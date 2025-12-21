RAWLAW BY VOREASが蜂蜜製品が入った福袋を販売！

16日（火）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、RAWLAW BY VOREASにて福袋を販売することをクラブ公式サイトで発表した。

RAWLAW BY VOREASは、ヴォレアスと同じく株式会社VOREASが運営するオーガニック食材を中心としたカフェキッチンで、2023年4月1日にオープンした。

今回の福袋は人気のアカシア蜂蜜を中心とした蜂蜜製品が詰まったものとなっており、予約は公式インスタグラムのDM、もしくは電話で問い合わせることで可能となっている。

福袋は4種類あり、詳細は以下の通り。

⬛︎RAWLAW BY VOREAS 福袋 一覧



Aセット：\4,500（総額\10,170相当）

アカシア蜂蜜300g 1本

チョコレートハニー280g 1本

生ハニージンジャー200ml1本

サウナ無料券1枚

食事券300円引×4枚

※タオルを利用の際は別途\500



Bセット：\5,000（総額\10,751相当）

アカシア蜂蜜300g 1本

マヌカハニーブレンド 300g 1本

ショコラサンド「リープ」2枚

サウナ無料券1枚

食事券300円引×4枚

※タオルを利用の際は別途\500



Cセット：\5,500（総額\11,350相当）

アカシア蜂蜜300g 1本

ピーナッツハニー 250g 1本

ナッツの蜂蜜漬け 1個

サウナ無料券1枚

食事券300円引×4枚

※タオルを利用の際は別途\500



Dセット：\12,026（総額\23,541相当）

アカシア蜂蜜300g 1本

マヌカハニー 300g 1本

ピーナッツハニー 250g 1本

チョコレートハニー280g 1本

ナッツの蜂蜜漬け 1個

生ハニージンジャー200ml 2本

ショコラサンド「リープ」4枚

サウナ無料券2枚

食事券300円引×6枚

※タオルを利用の際は別途\500



