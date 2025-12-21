16日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、第12節、第14節、第15節のホームゲームを対象に「こども招待デー」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

この企画は、第12節では大阪市・箕面市内に在住・在学の小中学生を、第14節では高槻市・豊中市・摂津市内に在住・在学の小中学生を、第15節では池田市・茨木市・吹田市・島本町・能勢町・豊能町に在住・在学の小中学生を対象にして行われる。

座席は2階指定席と3階指定席となっていて、対象の小中学生は無料で、同伴の大人は1,500円でチケットが購入できる。なお、対象外で同伴する小中高生も500円で観戦可能となっている。

対象となる試合の詳細は以下の通り。

⬛︎サントリー 「こども招待デー」 対象試合 詳細（日付／節／対戦相手／会場）

・1月24日（土）、25日（日）／第12節／vs 東レアローズ静岡／おおきにアリーナ舞洲

・2月14日（土）、15日（日）／第14節／vs VC長野トライデンツ／Asueアリーナ大阪

・2月28日（土）、3月1日（日）／第15節／vs ヴォレアス北海道／Asueアリーナ大阪