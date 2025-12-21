◇RIZIN 師走の超強者祭り・フェザー級タイトルマッチ （王者）ラジャブアリ・シェイドゥラエフー（挑戦者）朝倉未来（2025年12月21日 さいたまスーパーアリーナ）

格闘技イベント「RIZIN」は21日、大みそかに開催される「師走の超強者祭り」でマッチメークされたフェザー級タイトルマッチ王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)VS挑戦者・朝倉未来（JTT）の調印式＆公開練習が行われた。

鍛え上げた上半身を見せながら入場した未来。公開練習では2分間のパンチミット。軽快なワンツーパンチを見せながら、強烈な左のストレートを見せる場面もあった。

10周年イヤーの大みそかも“聖地”さいたまスーパーアリーナで大会を開催する「RIZIN」。昨夏に開催された「超RIZIN3」、今夏に開催された「超RIZIN4」に続いてスタジアムバージョンで開催される。

対戦発表記者会見で未来は「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいく。命懸けじゃないですけど、見てる人が心震える試合をします。覚悟は決まってる。あとはやるだけ。ケンカしにいきます」と意気込んでいた。