12月20日までに、歌手の華原朋美がInstagramを更新。新たなアーティスト写真を公開し、話題となっている。

華原は、《新しいアー写撮影しました》と報告し、写真をアップ。肩やデコルテが露出する柔らかいレースのドレスを着用し、微笑むソロショットを披露した。

さらに《9月9日のために頑張ったパーソナルトレーニングも少し休憩して美味しいご飯を食べてベスト体重に戻しました》とつづり、9月9日のデビュー30周年記念ライブ向けておこなっていた、身体作りも緩めたことを告白。《痩せすぎると声が出ない 今の私をキープできる様にします》と明かしていた。

「華原さんは、2019年に44歳で妊娠した際、空腹になると気分が悪くなる“食べづわり”だったと告白しています。『ずーっと食べてなきゃいけない、みたいな状態が続いて、自分の体よりも子どもがほしがってるっていうふうに思ったんですよ。なので、ほしいと思うものはすべて食べてきたんです』と、2022年10月に出演した関西テレビの『おかべろ』で振り返っていました。ピーク時の体重は79kg。メロンは1日2玉から3玉くらい食べていたと、驚きの食生活を明かしていました」（芸能担当記者）

妊娠を期にふっくらとした華原は、2022年はじめからダイエットを本格化。2023年までに、79kgから約30kgの減量に成功し、世間を驚かせた。しかし、その後も彼女のスリム化は進み、その“激やせ”ぶりには心配の声もあがっていた。

「2025年10月4日に、華原さんがXに投稿したポストでは、ツアーの打ち上げをおこなったことを報告しています。そこには、大勢の関係者に囲まれた華原さんが写っていましたが、頬がこけ、首元が筋張って見えていました。SNSでもさすがに『やせすぎでは』との声が相次ぎました」（同前）

そこから2カ月ほどたち、健康的な姿で写された新たなアーティスト写真に、Xではファンから絶賛の声があがっている。

《朋ちゃん激痩せから復活してる》

《俺の知ってる華原朋美や!努力したんだなー》

《無理しないで笑ってる朋ちゃんが一番魅力的》

美しい華原の姿に絶賛すると同時に、安堵する声も寄せられた。

「華原さんは投稿した文章で《なんだか痩せたり太ったりと繰り返しましたが今が1番私らしいと思います》と、いまの自分の姿に納得していることをつづっていました。公式サイトも、すでに新たなアーティスト写真に変更されています。

今回の写真はナチュラルな美しさが漂うものになっており、新たな姿で前向きに活動に挑む意気込みが伝わってきます」（前出・芸能担当記者）

ベストなスタイルで、これからも美しい声を届けてくれるに違いない。