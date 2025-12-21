「広ーーーーー!!!!!」」佐藤健、広々とした自宅で6時間かけて私物を断捨離 衣装部屋も公開「とんでもない家だなぁ」「凄い量の洋服と靴」
俳優の佐藤健（36）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。私物を断捨離する様子を披露した。
【動画】「とんでもない家だなぁ」佐藤健、自宅で6時間かけて私物を断捨離＆衣装部屋も公開
物が多すぎて困っていると話す佐藤は、年末の大掃除として断捨離を決行。大量の洋服や靴を「捨てる」、ファンクラブ会員への「プレゼント」、「今後も着る」の3つに分類。スタッフと共に手際よく作業を進めていった。
仕分けされたアイテムの中には、出演作で着用した衣装や高級ブランド品も含まれていたが、佐藤は迷うことなくプレゼント行きを決定。その気前の良さをのぞかせた。
作業の途中には“助っ人”として俳優の神木隆之介（32）が登場。佐藤の私物を「これいいじゃん」と試着し、そのまま神木がキープするというほほ笑ましい一幕も。動画内では、神木がインタビュアーとなり、多忙だった一年を振り返りながら、来年は新たな挑戦に向けた仕込みの年にしたいという抱負も語っている。
最終的に6時間に及ぶ作業を経て、断捨離が完了。プレゼント用の段ボールは60箱に達し、見違えるほど片付くまでの様子が収められている。
コメント欄には「家、広ーーーーー!!!!!」「とんでもない家だなぁ」「凄い量の洋服と靴」「頑張りましたね〜」「神木くんが普通の人なのがすごい」「健くんと神木くんのコンビ本当にホッコリします」など、さまざまな反響が寄せられている。
