お笑いコンビ「ニューヨーク」が21日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。嶋佐和也（39）が大ファンだというガールズグループについて語った。

準レギュラーが「今年最も記憶に残った出来事」を発表。嶋佐は「韓国にまで行って…」と振られると、「僕は大好きなTWICEのライブ行ってきました」と打ち明けた。

「好きすぎて、僕もう10年近くファンクラブに入っているんですけど、今年3回行ったんですよ。普通に。国内のライブ」と熱弁。さらに「もう好きすぎて、1日休みあって、日帰りで行っちゃいました。行けると思って」と韓国でのライブにも駆けつけたとした。

「これ終わって朝の便で帰りました」と嶋佐。歌手の和田アキ子が「ファンはありがたいねえ」と感心すると、嶋佐は「最終回までに、アッコさんのパワーで番組に呼べないですかね。僕本当に直接お会いしてみたくて。ビッグすぎてなかなか会えないんですよ。アッコさんのパワーでお願いします」と真顔で懇願した。

「アッコにおまかせ！」は来年3月で終了するが、和田は「40年やってきたけど、あたしキャスティングはやったことない」とあっさりと却下していた。