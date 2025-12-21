【予想外の侵入者】アメリカの軒下にクマが…麻酔で眠らせ捕獲　ニュージーランドではアザラシの赤ちゃんがバーに…サーモンで誘導し無事保護

アメリカ・コロラド州で自宅の敷地を歩き回るクマに住民が驚き、当局が出動する事態となった。

一方、ニュージーランドでは、飲食店に迷い込んだアザラシの赤ちゃんに客が騒然としていた。

いずれも人身被害はなく、動物は安全にもとの環境へ戻された。

庭に現れた巨大な“侵入者”

アメリカ・コロラド州で10日、男の子が目にしたのは、我が物顔で庭を歩く大きなクマの姿だ。

予想外の“侵入者”に地元当局が駆けつけていた。

軒下に隠れていたクマを麻酔で眠らせて引きずり出した。

クマは推定3歳のメスだった。

ここで冬を越すつもりだったのか。

このあと、森に返されていった。

よちよち歩きで…店を訪れた意外な客

一方、ニュージーランドのバーで11月30日、こちらでも予想外の“侵入者”の姿がカメラにとらえられていた。

侵入者は、アザラシの赤ちゃんだった。

駆け寄る人を気にも留めず、入店していた。

パニックに陥る客たちをよそに、どんどん奥へと進んでいく。

どうやら、お酒が目当てではなさそうだ。

向かった先は、店の奥のトイレだった。

その後、新鮮なサーモンにつられて、カゴの中へ入ったアザラシの赤ちゃんは、地元当局が海に返したという。

（「イット！」 12月17日放送より）