来客用の布団を手放し、収納や管理がラクになった事例を紹介します。ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーの大森智美さんのケースです。ここでは、来客用の布団を手放すことにしたきっかけや、代わりに取り入れた「レンタル布団サービス」のメリットなどについて語ります。

収納スペース確保のため「来客用布団」を手放すことに

かつては、わが家ももっていた来客用の布団。子どもたちが小さかった頃は、来客時だけでなく、おもらしして布団が使えないときや体調不良のときなどにも重宝していました。

【写真】レンタル布団が届いた

ですが、3人の子どもたちが成長するにつれて使用頻度が減り、収納スペースを圧迫されることの方が気になるように。

「数年に1回あるかないかの来客用の布団より、毎日この家で暮らす子どもたちのものを優先して収納したい！」と考えた結果、きれいだった来客用の布団を普段使い用にする形で、来客用布団をなくす選択を数年前にしました。

「レンタル布団」を利用したら、想像以上に快適だった

先日、来客用布団をなくしてから初めて両親が約1週間泊まりがけでわが家に来る機会がありました。そのときにネット検索をして利用することにしたのが「レンタル布団」サービスです。

私が頼んだ「レンタル布団」は、使用前日に届き、あけたらすぐ使え、返却も元の袋に梱包して集荷依頼をするだけ…と、かなりラクでした。

さらに使ってみて実感したのは、来客の前に布団を干したり、シーツを洗ったり、においを気にしたり…。そして帰宅後も干して洗って収納して…といった手間や労力も大幅に削減できたということ。収納スペースの問題だけではないメリットもたくさんあり、とても快適でした。

「レンタル布団」1週間の利用でかかった費用は…

今回私が利用した「レンタル布団」の場合、1週間借りて1組（敷布団+掛布団+枕のセット）8200円ほど。

わが家は2組借りたので合計1万6400円。この金額を安いととらえるか高いととらえるかは人それぞれだと思いますが、この期間、ホテルに泊まると考えればかなり格安。両親も「暖かく、ぐっすり寝られた」と喜んでくれました。

わが家の泊まりがけの来客頻度は、数年に一度あるかないか。その使用頻度で「収納をとらない・管理の労力・手間がかからない」ことを考えると、今後も「レンタル布団」が快適と実感しました。