ダイエット中でもあんこもちを食べたい。でも、糖質はできるだけ抑えたい…。そんな方におすすめしたいのが、砂糖を使わずにつくる「発酵あんこ」です。今回は、ダイエットカウンセラー・食生活アドバイザー、そして体質別ダイエット診断士などの資格をもつおにゃさんに、体に優しく満足感も高い、発酵あんこのレシピを教えてもらいました。

おもちは太る？原因は砂糖にあり

「もちは太る」ってよく言われますよね。でも、もちそのものよりも、一緒に食べる甘味料が問題なんです。

おもち1個（50g）の糖質は約25g。ご飯お茶碗半分くらいと同じで、じつはそこまで多くありません。ところが、きな粉に砂糖を混ぜたり、あんこもちにしたり、ぜんざいにすると、あっという間に糖質量が倍増してしまいます。

市販のあんこは、小豆と砂糖がほぼ同量。つまり半分が砂糖なんです。おもちにたっぷりつけて食べれば、糖質は一気に跳ね上がる。でも、ダイエット中でも、やっぱりあんこもちが食べたいですよね？

「発酵あんこ」で腸内環境を整える

ここで登場するのが、発酵あんこ。米こうじの力で小豆を発酵させてつくる、砂糖不使用の自然な甘さのあんこです。

発酵あんこの甘さの正体は、米こうじに含まれる酵素。砂糖のような人工的な甘さじゃなく、じんわりと優しい甘さで、これが本当においしいんです。

さらに発酵あんこは、腸内環境を整える効果も期待できます。小豆自体も優秀な食材。むくみ解消や疲労回復に役立つといわれています。

3つの材料でできる「発酵あんこ」

ダイエット中にうれしいのが、量の管理がしやすいこと。発酵あんこは味が濃厚だから、少量でも満足度が高いんです。

おもち1個に対して、発酵あんこは大さじ2杯（約30g）くらいが目安。正直に言うと、市販の甘いあんこに慣れている人には、最初は「あれ、ものたりない？」と感じるかもしれません。でも2〜3回食べているうちに、この優しい甘さに慣れてくるんです。砂糖の強い甘さに依存していた舌が、だんだんリセットされていく感じ。

食べ方のおすすめは、おもちを軽く焼いて、温かい発酵あんこを添えるスタイル。焼きたての香ばしさと、発酵あんこの優しい甘さが絶妙にマッチします。

冷蔵庫で冷やしてデザート感覚で食べるのもおいしいですよ。夏なら冷たいおもちに発酵あんこを添えて、ひんやりスイーツに（アイスのようになります）。罪悪感なく食べられる和スイーツって、なかなかないですよね。

つくりおきしておけば、朝ごはんにも、小腹がすいたときのおやつにも便利。冷蔵庫で1週間、冷凍なら2週間保存できるので、まとめてつくっておくのがおすすめです。

●発酵あんこ 【材料（つくりやすい分量）】 小豆 200g

米こうじ 200g（乾燥こうじ）

小豆を煮た後の汁 200mL

塩 1〜2つまみ

●つくり方 （1） 小豆と水1000mL（分量外）を鍋に入れて沸騰後、弱火で40分煮る。 （2） 小豆が指で潰せるくらいの柔らかさになったら火を止めて、ザルにあげて60度まで冷ます。 ※ 熱々の状態だと発酵しないので、必ず冷ましてから （3） 炊飯器に（2）とその他の材料を入れて混ぜる。濡れふきんを上にのせて、フタをしないで保温スイッチを押す。（※ふきんが途中で乾いたら、再度濡らしてのせる） （4） 10時間後、しっとりなじみ、甘くなっていればOK！ 粒あん好きならそのままでOKですが、わが家はみんな「こしあん」が好きなのでハンドフレンダーで攪拌（かくはん）しました。 ●ポイント こうじがパサパサ状態なら、60度の湯を少し入れて混ぜ、状態を見ながら水分を加えてください。塩を入れることで甘みが引き立ちます。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください