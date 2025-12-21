クリスマスパーティに欠かせないメニューといえばチキン。「手づくりはむずかしそう…」と思われがちですが、カルディコーヒーファームの商品を使えば、簡単においしくつくれちゃうんです！ 今回は、料理家のほりえさちこさんに「あの名店風チキン」と「クリスマスツリーパスタ」のレシピを教えてもらいました。

クリスマスパーティの主役！食感も楽しい「フライドチキン」

“クリスマスといえば”の味を手軽に再現！ ザクザク食感でやみつき間違いなし。

【写真】チキンの味変には…

●あの名店風のスパイシーフライドチキン

【材料（4〜6人分）】

鶏胸肉 小1枚（約230g）

鶏モモ肉 小1枚（約230g）

鶏手羽先 4本（約300g）

A［フライドチキンの素（下味だれ）1パック 中村食肉 マキシマム オリジナルスパイス小さじ1 牛乳50ml］

B［フライドチキンの素（まぶし粉）1パック 中村食肉 マキシマム オリジナルスパイス小さじ1／3 片栗粉60g］

小麦粉 適量

卵（溶きほぐす） 2個

揚げ油 適量

ベビーリーフ、ミニトマト、ゆでブロッコリー 各適量

クラシックアルフレッドソース（お好みで） 適量



【つくり方】

（1） 鶏胸肉、鶏モモ肉は4〜5等分のそぎ切りにする。ボウルにAを入れ、鶏肉をすべて加えて混ぜ、約30分おく。別のボウルにBのフライドチキンの素のまぶし粉とマキシマム オリジナルスパイス、片栗粉を入れ混ぜ合わせる。

（2） （1）の鶏肉に小麦粉をはたいて卵をくぐらせ、Bをまぶす。

（3） 180℃の揚げ油で（2）を両面キツネ色になるまで揚げる。器に野菜とともに盛り、お好みでクラシックアルフレッドソースを添える。

●チキンの味変には…

3種のチーズと生クリームの贅沢（ぜいたく）な味わい。鶏肉料理のソースや、パスタ、リゾット、グラタンなどにも。

●このレシピで使った商品は2つ！

ニンニクやクミン、コリアンダーなど、スパイスたっぷりの下味だれと、パプリカやコショウを効かせたまぶし粉のセット。

肉屋が開発した、肉料理向きのスパイス。ナツメグやクミンのほか、カツオエキスやしょうゆなどのうま味も。今回は下味に2度使ってよりおいしく。

和えるだけ！子どもも喜ぶ「クリスマスツリーパスタ」

赤のツリーはトマトのフェットチーネにトマトのパスタソース、緑のツリーはホウレンソウのフェットチーネに大葉ソースをからめて。星型に抜いたスライスチーズをのせれば完成。

●このレシピで使った商品は4つ！

ニンニクと唐辛子の辛味が◎。太めのロングパスタと相性抜群。

ポルトガル産トマトを練り込んだ、きしめん状の生パスタ。甲殻類や野菜のソースとマッチ。

大分県産の大葉をたっぷり使い、風味豊かなニンニクとオリーブオイルで仕上げたソース。

イタリア産ホウレンソウを練り込んだ緑色が美しい生パスタ。クリームソースにも◎。

※店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。