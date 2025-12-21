梅澤美波（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/21】乃木坂46の梅澤美波が12月20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が映えるデニムのショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。

◆梅澤美波、青空に映える美脚ショット披露


梅澤は「寒いから、あたたかな」とフィルムの絵文字を添えて、暖かい季節に撮影されたと思われるリール動画を投稿。抜けるような青空の下で、白のオーバーサイズのトップスに、美しい脚が際立つデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露した。

◆梅澤美波の投稿に反響


この投稿にファンからは「脚が綺麗すぎる」「透明感がすごい」「圧巻のスタイル」「青空と白い花との相性が最高」「美しすぎる」「暑さが懐かしくなってきた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

