乃木坂46梅澤美波、美脚際立つショーパン姿にファン悶絶「透明感がすごい」「脚が綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/21】乃木坂46の梅澤美波が12月20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が映えるデニムのショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂キャプテン「圧巻のスタイル」ショーパンから美脚スラリ
梅澤は「寒いから、あたたかな」とフィルムの絵文字を添えて、暖かい季節に撮影されたと思われるリール動画を投稿。抜けるような青空の下で、白のオーバーサイズのトップスに、美しい脚が際立つデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿にファンからは「脚が綺麗すぎる」「透明感がすごい」「圧巻のスタイル」「青空と白い花との相性が最高」「美しすぎる」「暑さが懐かしくなってきた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
