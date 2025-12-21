元乃木坂46北野日奈子、結婚発表後初のメディア生出演で心境語る「皆さんへの隠し事がなくなった」祝福の声に感謝
【モデルプレス＝2025/12/21】元乃木坂46の北野日奈子が12月21日、JRA FUN CLUB公式YouTubeチャンネルに出演。キマグレン・クレイ勇輝との結婚発表後初のメディア出演となり、現在の心境を語った。
【写真】結婚発表・北野日奈子、夫との2ショット
番組の冒頭に、共に出演しているキャプテン渡辺から「ご結婚おめでとうございます！」と祝福されると北野は「ありがとうございます」とにっこり。現在の心境については「そんなにあまり変わらないんですけど、応援してくださる皆さんへの隠し事がなくなった」と語った。
籍を入れたのは「ちょっと前なんですけど…」と話し、キャプテン渡辺から「後ろめたい気持ちが…？」と聞かれると「みんなと全部共有できたんだなと！そういうのがなくなって祝福の声がすごく届いて優しい皆さんですごく感謝しています」と伝えていた。
2人は「いつもお世話になっている皆さまへご報告です」と直筆署名が入った文書を公開し、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました誠にこ報告させて頂きます」と発表。「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通じて出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」と出会いの流れを記し、「愛おしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭をふたり協力し支え合いながら築いていきたいと思います」とつづった。（modelpress編集部）
