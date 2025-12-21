今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんが入力したとされる長文メッセージの様子です。「猫ちゃんが送りました」と添えて投稿した内容が多くの人の目を引きました。投稿はXにて、482.3万回以上表示。7.9万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：愛猫が『仕事用チャット』でメッセージを送信してしまった結果…思わず爆笑の『珍事件』】

私が送りました※仕事のチャットに

今回、Xに投稿したのは「AKR」さん。登場したのは、猫のみたらしちゃんです。

投稿には、特に意味はなさそうな「5489hの0っっっ…」という長い文字列が。飼い主さんによると、仕事中のチャットに突然この入力が送られたとのこと。送り主は、なんと猫のみたらしちゃんだったそうです。きっと飼い主さんがパソコンのそばを離れた一瞬の隙を見計らって、猛スピードで打ち込んだのでしょう。

長く連なった文字もよく見ると、配置も独特。まるで強い主張を放っているかのように…見えなくもないような気がします…。

ちなみに、メッセージを送られた仕事関係の人たちのリアクションは、とても寛容だったとのこと。投稿主さんが「すみません、さっきのメッセージはみたらしが送りました」と伝えたら賞賛のリアクションが集まったそうです。

まさかの長文メッセージにX民も爆笑

みたらしちゃんの入力に対して、Xには多くの反応が寄せられていました。コメント欄には、「入力はともかく送信は上級猫さんだね」「よりによって仕事チャットに怪文書を送るなw」「一体何を伝えたかったのでしょうか？」「暗号はたまたモールス信号」「5489hの0 承知いたしました。って返信したくなります」などの声が多数。

きっと多くの方が、今回の投稿を目にして笑いがこみ上げ、仕事の疲れも忘れられたことでしょう。

Xアカウント「AKR」では、猫ちゃんたちとの日常などが投稿されています。可愛い猫たちとの暮らしは、見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「AKR」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。