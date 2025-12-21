「きちんと見えする服」→【ROPÉ PICNIC】で発見！ 今売れている♡「上品スカート」

クラシカルスタイル & レディライクな装いに注目が集まっている今シーズン。一点投入するだけで、きちんと感もトレンド感もアップさせたいなら【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】 で人気の「上品スカート」が狙い目。主役級の存在感を放つプリーツスカートや、オンにもオフにも使えるIラインスカートなど、いつものコーデがパッと華やぎ、ワンランク上の着こなしを楽しめそうなスカートが登場。

きちんと感もシャレ感も備わった主役級スカート

【ROPÉ PICNIC】「ラメチェックプリーツスカート」\5,192（税込・セール価格）

「ラメ糸を使用したグレンチェック柄の生地にプリーツ加工を施した素材」（公式ECサイトより）で作られているスカートは、一点投入するだけでコーデが華やぐ主役級アイテム。縦のラインを強調するプリーツデザインで、甘くなりすぎずキレイめに着こなしやすいのも魅力。ウエストゴムで楽ちん。身長や好みに合わせて、4cmの着丈差がある2サイズから選べるのも嬉しいポイントです。

美シルエットに魅了！ オンオフ使えるIラインスカート

【ROPÉ PICNIC】「トタンテレコ Iラインリブニットスカート」\4,499（税込）

美しいIラインシルエットが上品な雰囲気を演出。プライベートにもオフィスにもシーンレスに使えそうなスカート。スリットを前やサイドにしても着用できるため、着こなしのアレンジも楽しめそうです。公式ECサイトによると「伸縮性に優れた、トタンテレコ素材」で作られているとのこと。着心地のよさを重視したい人にもおすすめです。

大人コーデを格上げできるフレアスカート

【ROPÉ PICNIC】「ポンチフレアイージースカート」\4,796（税込・セール価格）

程よいツヤとハリのあるポンチ素材を使用した、絶妙なフレアシルエットが特徴。上品さもきちんと感も兼ね備えたスカートは、大人コーデの格上げに一役買ってくれそう。ウエストは総ゴム仕様で楽ちん。フロントはギャザーを寄せていないため、タックインスタイルもおしゃれに決まりそうです。

クラシカルスタイルを楽しめるキルトスカート

【ROPÉ PICNIC】「ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

フロントタックによる立体感が特徴。クラシカルなムードをまとえるキルトスカートは、トレンド感のある着こなしを楽しみたい人にイチオシ。コーデのアクセントになる長めのベルトデザインをいかした、タックインスタイルがおすすめ。メリハリ感が出てスタイルアップも狙えます。無地とチェック柄から選べる5色展開。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i