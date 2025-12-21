レスリング天皇杯全日本選手権

レスリングの天皇杯全日本選手権第3日が20日、東京・駒沢体育館で行われ、男子フリースタイル86キロ級で高谷惣亮（36＝拓大職）が頂点に立った。京都・網野高3年時の衝撃の準優勝デビューから出場18回で3年ぶり13回目の優勝。男子レスリングを引っ張ってきた「ミスター天皇杯」が、再び全日本の王座に返り咲いた。

「アイムバック（ただいま）」。優勝の感想を聞かれた高谷は、そう言って笑顔をみせた。高橋夢大（三恵海運）との決勝は序盤で2点を先行されながら、粘り強いレスリングで追いついて2-2のラストポイントで勝利。「年齢も年齢ですけど、昔からのファンの方も応援してくれている。自分だけの勝利じゃないです」と周囲にも感謝した。

かつてはスピードを武器に「タックル王子」と呼ばれた。今大会は「年齢も年齢なので」と省エネに徹し、ベテランらしい巧みな試合運びで優勝。「タックルが代名詞なんですが、意外といろいろできるんです」と笑った。

吉田沙保里、伊調馨の陰で忘れられがちだった男子レスリングを盛り上げてきた。14年の世界選手権で準優勝するなど、五輪のメダルも期待された。3度の五輪でメダルには届かなかったが、パリ五輪では弟の大地が銀メダルを獲得。兄弟での挑戦が実を結んだ瞬間だった。

この大会への思い入れも強い。「やっぱり、特別です」。18歳で準優勝した後、出場18回。74、79、86、92キロ級と4階級で果たした13回の優勝は吉田と伊調に並ぶ史上3位タイ。他にも2位と3位が2回ずつで、表彰台には17回も立った。

36歳でも現役にこだわる理由

現役にこだわるのは理由がある。「レスリング界には一発結果出して終わるというのがあるけれど、それだけじゃないと思う。それを身をもって示したい。レベルの高い若い選手がたくさん出てきているので、見本になれるように頑張りたい」と真剣な表情で言った。

優勝で日本代表復帰も見えてきた。目標は来年の愛知・名古屋アジア大会出場。「実はアジア大会は出たことがなくて、愛知開催が決まってから目標にしてきました」。最終選考大会は来年6月の明治杯全日本選抜選手権。「厳しい戦いにはなると思うけれど、できる限り頑張りたい」と意欲をみせた。

拓大監督として後進の指導にあたりながら、筑波大大学院での研究もする。現在は元柔道世界女王の山口香教授のもとで博士論文の執筆中。「山口先生からメールが来たので試合が終わったら返事しますと返したら『必ず優勝してください』と。いい報告ができます」と笑った。

「年齢が年齢なので」と繰り返しながらも、マットに上がれば「年齢は関係ない」とも言い切る。事務作業が多く「坐骨神経痛なので」と笑い、この日の試合でも右足首を痛めて「踏み込めない」と言いながらもベテランらしい巧みな試合で王座に帰ってきた高谷。アジア大会、そして4度目の五輪となる28年ロサンゼルス大会に向けて、熱い気持ちは衰えを知らない。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。