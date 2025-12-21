◆バレーボール ▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯） 最終日 大阪Ｍ ３―２（２６―２４、１６―２５、３３―３１、２４―２６、１７―１５）ＮＥＣ川崎（２１日、京王アリーナ東京）

女子決勝で大同生命ＳＶリーグ首位のＮＥＣ川崎が、昨季リーグ女王で今季４位の大阪Ｍに対し、約３時間にも及ぶフルセットの死闘の末に競り負けた。敗戦後、エース・佐藤淑乃はベンチに戻ると、膝から崩れ、大粒の涙があふれた。「フルセットまで行って、勝ちきれなかったのがすごく悔しいです」と言葉を振り絞った。

１―２の第４セット（Ｓ）で、ＮＥＣ川崎は２３―２４と相手に、先にチャンピオンシップポイント（Ｐ）を握られたが、セッター・中川つかさの渾身のトスから速攻で２５点目を奪い、最後はネット際の攻防で、映像判定を要求。相手のタッチネットがあってこのセットを取り切り、最終Ｓまで持ち込んだ。

最終Ｓは７―９の連続失点の後、エース・佐藤がスパイクを決めて悪い流れを断ち切ると、１０―１０の場面で山田二千華主将が一枚ブロックで止めた。雄たけびとともに一気に流れをつかみ、１４―１１で先にチャンピオンシップＰを握った。優勝が見えたかと思われたが、相手のタイムアウトの後、悪夢に襲われた。大阪Ｍの得点源・林琴奈にスパイクを決められ、１４―１４の場面では林のサーブに対し、佐藤は左に腕を伸ばしたが、拾えずに失点。赤く染まった会場から悲鳴が上がった。

大阪Ｍとは、今季リーグでは２戦ともにフルセット勝ちしていたが、昨季リーグ決勝に続き、日本一を懸けた戦いでは一歩及ばなかった。セッター・中川は「（最終Ｓの）１４―１１の場面で自分たちは１点が取りきれなかった、３点を取られたというのが今の自分たち。改めて気づかされた大会。そこを詰められればタイトルを取れる力は絶対にあると思う。下を向くことなく、そこを見てやっていきたい」と、首位を走るリーグでの雪辱へ顔を上げた。