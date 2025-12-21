俳優の川島海荷さんが、自身のインスタグラムを更新。

自身の体調について綴りました。



【写真を見る】【 川島海荷 】 「アナフィラキシーの心配コメントや友達からも連絡きて…」 ＳＮＳに綴る 「今は無事ピンピンしてます」 ２ヶ月前「顔がボコボコに腫れあがって」救急搬送





先日出演したバラエティ番組で、川島海荷さんは、「２ヶ月前にプロテイン飲んだら、アナフィラキシーショック。飲んだ２０分後ぐらいに、目がかゆくなって、くしゃみが１０秒に１回出る、顔がボコボコに腫れあがって救急車で運ばれて。」と、告白。

「いつも飲んでるプロテインだった。１〜２年飲んでて、大好きなプロテイン。本当にショック」と語っていました。





今回、インスタグラムに川島海荷さんは「アナフィラキシーの心配コメントや友達からも連絡きて…」と、投稿。





続けて「今は無事ピンピンしてますし、ぜんぜん大丈夫！ただ年齢によって体調の変化があるんだなぁと実感」と、綴りました。



そして「年末に向けて、ちゃんと体調整えていきましょ」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「お大事に」・「良かった 心配した。元気ならよかった！」・「年齢によって色々あるからね お互いに体調には気をつけていこうね」・「海ちゃん❤の健康を祈ります」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】