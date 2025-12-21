『BLEACH』新作ゲーム発表で企画始動 映像公開でスマートフォン向け『BLEACH Mirrors High』
バンダイナムコエンターテインメントは21日、テレビアニメ『BLEACH』（ブリーチ）の新スマートフォンゲーム『BLEACH Mirrors High』を発表した。プロジェクトを始動し、あわせてティザービジュアルとティザーPVが解禁された。2026年夏に続報が発表される。
【動画】初めて見た！原作者の久保帯人 公開された『BLEACH』新作ゲーム映像
制作協力・キャラクター原案・キャラクターデザインとして『BLEACH』原作者の久保帯人氏も協力する。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
【動画】初めて見た！原作者の久保帯人 公開された『BLEACH』新作ゲーム映像
制作協力・キャラクター原案・キャラクターデザインとして『BLEACH』原作者の久保帯人氏も協力する。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。