◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、重）

２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手騎乗のカヴァレリッツォ（牡、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が、直線抜け出し、Ｇ１タイトルを獲得した。Ｃデムーロ騎手は当レース初勝利。吉岡調教師は初勝利。勝ち時計は、１分３３秒２。

叔父に２０２０年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制した覇者のサトノフラッグ。２０２０年の阪神ＪＦ、２１年の桜花賞で２着のサトノレイナスがいる血統馬で、８月の中京でデビュー。４角６番手から抜け出して、５馬身差の圧巻の勝利を飾った。

２戦目となった前走のデイリー杯２着Ｓは、２着に敗れたがゴール前では、勝ち馬アドマイヤクワッズとの壮絶な一騎打ちを展開。外へ逃げた分、頭差及ばなかったが、大一番でその雪辱を果たすとともに、初のタイトルをつかんでみせた。

２着は５番人気のダイヤモンドノット（Ｃルメール騎手）、３着は１番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）だった。