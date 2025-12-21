全国高校駅伝が京都市内で行われ、男子は学法石川（福島）が一区からゴールまで先頭をキープし、大会新記録を更新。初優勝に輝きました。

注目は1区。各校のエースが集うハイレベルな争いとなりました。ハイペースでレースが進む中、学法石川の増子陽太選手が28分20秒をマークし、区間賞を獲得。昨年記録された鈴木琉胤選手（現早稲田大学1年）の28分43秒の日本選手記録を上回りました。さらに2位の西脇工（兵庫）の新妻遼己選手は28分40秒を記録し、二人が日本選手新記録を超えます。

学法石川は3区で栗村凌選手が区間賞の力走。以降も雨が降る中、先頭を守り続け、2時間00分36秒の大会新記録で初優勝を飾りました。また2位の仙台育英（宮城）も従来の大会記録を上回るハイレベルな戦いとなりました。

▽全国高校駅伝 男子 結果1位 学法石川 2時間00分36秒 ※大会新2位 仙台育英 2時間00分59秒 ※大会新3位 倉敷 2時間01分41秒4位 鳥取城北 2時間02分11秒5位 八千代松陰 2時間03分22秒6位 西脇工 2時間03分24秒7位 拓大一 2時間03分34秒8位 豊川 2時間03分36秒