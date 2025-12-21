°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡¼«¤é¤Î´ª°ã¤¤¤Ëº¤ÏÇ¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë¡ÖÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î´Ö°ã¤¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Î´ª°ã¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö»ä¤ÎËå¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤¬¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤ÇÍèÆü¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¡¢¡È¥Ê¥¤¥¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÍè¤¿¤Î¡©¤µ¤¹¤¬ÂçÅýÎÎ¤À¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤Ê¡©¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡È¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡É¤Ã¤ÆÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¤Ê¤ó¤«¸ÀÍÕ¤Î²»¤Ï»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤«¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Çñ¥ÁÖ¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤·¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤Î¿´¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬1ÄÌ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Â½»¥¢¥Ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤â¥ä¥ó¥°¤Ê¾Þ¤À¤ÈÇ¾ÆâÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËµÞ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Í¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤è¤¯Ì¾Á°½Ð¤ë¤«¤é¡£¤¿¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£ºÇ¤â¼ã¤¤¡¢ºÇ¤â¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ç¤Í¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤«¤Ä¤Æ³èÌö¤·¤¿¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤â¤¦1800Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢100Ç¯°Ê¾å¤¯¤é¤¤Á°¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¡¢Í¥½¨¤ÊÅê¼ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°°Àî¥¹¥¿¥ë¥Ò¥óµå¾ì¤Ë¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡È¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾Á°¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¹¥¿¥ë¥Ò¥óÅê¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀÎ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÃæß·ÍÈþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡ÖÀ¨¤¤¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÌÌÇò¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤â¡Ö¥¸¥ï¥¸¥ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°Åê¼ê¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢³Î¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÁ°È¾¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆÅÙ¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌ¾Á°¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¡¢20¿Í¤°¤é¤¤¤«¤é¡È»ä¤â¿·¿Í¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÍÑ¸ì¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÑ¸ì¤òÅÁÅýÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢»ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÌµÃÎ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¥Ê¥¤¥¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ËÈ¿¾Ê¡£¡Ö¤¿¤À¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÏÍú¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄûÀµ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ë¥Ò¥óÁª¼ê¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¤³¤Ã¤Á¤â´ª°ã¤¤¤òÀÞ¤êº®¤¼¤Ê¤¬¤é¡£¶²¤í¤·¤¤¡£¤Í¤¨¡¢º¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£