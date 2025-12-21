漫画『BLEACH』コミックス全74巻無料公開 期間は1月1日〜7日まで
アニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が、2026年7月よりテレビ東京系で放送されることを記念して、原作漫画のコミックス全74巻が無料公開されることが決定した。LINEマンガ、ebookjapanアプリで1月1日〜7日にかけて全話無料解放される。
【画像】見たことない！覚醒した一護＆雨竜の完全体 『BLEACH』新場面カット
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
