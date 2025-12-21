¥¬¥ÁÈ¿ÏÀ¤ÎÁÆÉÊ¡¢¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¤Ø¡ÖÀäÂÐ¤ËÊÖ»öÍß¤·¤¤¡×Í×µá¡ÖTHE W¡×Ä¹¼Ü¿³ºº½ä¤ê¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¤Î¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W¡×¤Î½é¿³ºº°÷¤Ç¡Ö1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤Ê¤É·ã¿É¿³ºº¤òÄ¹¼Ü¤Ç¹Ô¤¤¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Å¯É×¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎFMÂçºå¡ÖÀÖmaru¡×Æâ¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿³ºº°÷¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï19Æü¸á¸å¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÅ¯É×¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ö³Î¤«¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¡¢È¿¾Ê¤â¤·¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·ëÏÀ¡¢²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢°¤Ê¤¤¤ä¤ó¤±¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢³Ê¹¥°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È»þ´Ö¤ò¤¸¤ã¤¢30ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ïº£ÊüÁ÷¤ÇÅ¯É×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢¹¥¤¤ä¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¤âÀäÂÐ¤ËÅ¯É×¤µ¤ó¤ÎÊÖ»öÍß¤·¤¤¤·¡£¼¡¤¬²¶¤¬²¿¤Æ¸À¤¦¤«¤â¡¢²¶¤¬³Ú¤·¤ß¤ä¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Å¯É×¤Ï21ÆüÊüÁ÷¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê¸á¸å6»þÈ¾¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÁÆÉÊ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£