【朝日杯FS】C.デムーロ騎乗 カヴァレリッツォがV…サートゥルナーリア産駒はG1初制覇

12月21日、阪神11Rで行われた第77回朝日杯フューチュリティステークス（2歳オープン・牡牝・G1・芝1600m・1着賞金＝7000万円）は、C.デムーロ騎乗の2番人気、カヴァレリッツォ（牡2・栗東・吉岡辰弥）が勝利した。3/4馬身差の2着に5番人気のダイヤモンドノット（牡2・栗東・福永祐一）、3着に1番人気のアドマイヤクワッズ（牡2・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:33.2（重）。

内々をロスなく立ち回る

C.デムーロ騎乗の2番人気、カヴァレリッツォがゴール寸前で力強く差し切った。直線では逃げ粘るルメールのダイヤモンドノットが押し切るかと思われた。しかし、終始内々でロスなく立ち回っていたカヴァレリッツォが坂を駆け上がって猛追。ゴール寸前で捕える素晴らしい差し切りで2歳マイル王に輝いた。また、サートゥルナーリア産駒はJRA G1初制覇。

カヴァレリッツォ 3戦2勝

（牡2・栗東・吉岡辰弥）

父：サートゥルナーリア

母：バラーディスト

母父：ハーツクライ

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

◇朝日杯フューチュリティステークスとは

クラシックへ向かう有力馬を占う重要な一戦として位置づけられている2歳戦。1949年に創設され、かつては中山競馬場で施行されていたが、2014年から阪神開催に変更。スピードと完成度が問われる舞台で、将来のG1馬を数多く輩出してきた牡馬牝馬の2歳マイル王決定戦である。

【全着順】

1着 カヴァレリッツォ C.デムーロ

2着 ダイヤモンドノット C.ルメール

3着 アドマイヤクワッズ 坂井瑠星

4着 エコロアルバ 松山弘平

5着 リアライズシリウス 津村明秀

6着 グッドピース 西村淳也

7着 ホワイトオーキッド 北村友一

8着 タガノアラリア F.ジェルー

9着 ストームサンダー 岩田康誠

10着 コスモレッド 藤岡佑介

11着 コルテオソレイユ 川田将雅

12着 カクウチ 岩田望来

13着 レッドリガーレ 吉村誠之助

14着 スペルーチェ 三浦皇成