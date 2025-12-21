モー娘。牧野真莉愛、ミニスカから美脚スラリ ミセスライブ鑑賞時の服装話題「Tシャツのインパクト」「さすがのスタイル」
【モデルプレス＝2025/12/21】モーニング娘。’25の牧野真莉愛が12月20日、自身のInstagramを更新。12月16日に開催された3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」に参加した際の服装を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“日ハムファン”モー娘。メン「会場で目立ちそう」美脚際立つミセス参戦コーデ
牧野は「まじで幸せです。生きてる幸せを感じました」とライブの感想をつづり、写真を投稿。トップスにプロ野球・北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の顔が一面にあしらわれたインパクトのあるTシャツを身に着け、黒いスカートにロングの編み上げブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「新庄Tシャツのインパクト」「可愛い」「楽しそう」「さすがのスタイル」「会場で目立ちそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆牧野真莉愛、斬新なコーデでミセスライブ参加
◆牧野真莉愛の投稿に反響
