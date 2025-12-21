俳優の渡辺謙さん（６６）がオーナーを務める宮城県気仙沼市のカフェ「Ｋ―ｐｏｒｔ」が２１日、閉店する。

東日本大震災の津波で傷ついた港町で１２年あまり、復興への歩みを見守り、地域ににぎわいを生んできた。「気仙沼のため、三陸のために何かしたいとの思いで始めた。大事なご縁を切らすつもりはない」と渡辺さん。今後も新たな形でつながり続けていくという。

２０日は午前１０時の開店前から来店客が長い列をつくった。「来てくれてありがとう」。渡辺さんは客を席まで案内し、料理を運んだり食器を下げたりした。気さくに声を掛け、記念撮影やサインにも応じた。

「店を通じて謙さんとつながりを持てたようだった。心のよりどころだった」。常連客で同市の男性（７５）は閉店を惜しんだ。

２０１１年３月の震災から半年ほどが過ぎた頃、渡辺さんは市内で鮮魚仲卸業の安藤竜司さん（６０）と出会った。新たに購入した海沿いの土地に店を再建し、隣に「人が集まるカフェ」を作りたい――。そんな夢を語る姿に胸を打たれ、オーナーを買って出た。

気仙沼港の近くに１３年１１月、カフェを開いた。店名の「Ｋ」には気仙沼、謙、心、人と人をつなぐ絆という意味を込めた。２か月に１回程度、店で接客したほか、ほぼ毎日、ファクスで自筆メッセージを送って客をもてなしてきた。

安藤さんは「津波で何もなくなってしまった町に、いち早く関わってくれた」と感謝の気持ちを語る。

渡辺さんは先月、ＳＮＳでカフェの閉店を発表。「自分の年齢と向き合い、この港町とどう関わっていけるのか考え続けている」などと記していた。

２０日の取材では今後について、「僕らより若い世代がこの建物と思いをつなげ、何かやってもらえるようにならないかな」と語り、「もういいよって言われない限り、気仙沼と関わり続けたい」と笑顔を見せた。