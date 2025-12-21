歌手・タレントの中川翔子さんが21日、自身のインスタグラムを更新。

9月に誕生した双子の男児との日常を綴った「育児絵日記」を公開し、大きな反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「弟くんが耳が餃子になってびっくり」 双子育児絵日記を公開





中川さんは、黒いセーター姿で双子を抱く親子3ショットを披露。「弟くんが耳が餃子になっててびっくりしたよ！」と、赤ちゃんの耳が折れ曲がったまま寝ている愛らしい姿を報告しました。







特に注目を集めたのは「耳ギョウザさん」と題した手描きの絵日記。中川さんは「このくらいの月齢ならではの反射？らしいけど知らなかったからビックリした」と綴っています。







また、双子の兄についても「お風呂あがりに七三分けにしてみたら富豪感でて面白い」と、日々変化する赤ちゃんの表情を楽しむ様子を明かしました。







さらに中川さんは、家族アルバムアプリ「みてね」で作成したアクリルスタンドを「推しのアクスタ」として紹介。「画像だけでなく紙でかたちになるのが最高。親バカが捗ってしまう、、！」と、12月のカレンダーとともに成長を記録する幸せを素直に表現しています。







最近では、妊娠・育児中の人向けのコミュニティ「ままリンク」を開設したことも報告しており、「なかなか話せないことわたしも相談したり情報交換したい」と、同じ境遇のファンとの交流も大切にしている様子が伝わってきます。









この投稿に、「すご〜い！立派な餃子耳ですね」「餃子の耳懐かしい そんな事もあったなぁ」「耳餃子だ かわいい」「毎日可愛いーって笑顔になる」「双子といってもこんなに個性が違うんですね〜」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】