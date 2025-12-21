3人組バンド、Mrs．GERRN APPLEの大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が、20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ 1時間スペシャル」（土曜午後11時）に出演。バンド名を決めた場所を明かした。

ドイツを訪れた3人は、フランクフルトの家庭料理店でランチ。若井が「懐かしい感じもしてるんだよね今。この感じが」と話した。すると大森が「分かる、分かる。ミセスの名前をつけたのも東京のファミレスの中で、Mrs．GERRN APPLEっていうバンド名を決めたぐらいなので」と明かした。

そして若井は「スタジオの帰りの途中でみんなで反省をしたりとかね。次のライブどうしようかみたいな話もしたりとか。ご飯食べながら、何かいろいろ話したりする機会が多かったから、特別感があるよね、こういう時間ってね」と打ち明け、大森が「毎年それぞれの誕生日を祝っていたりとか。クリスマスも一緒に集まったりとか」と続けた。そして藤澤が「むしろそういう、毎年欠かさずやってるその時間が、めっちゃ大事になってきてるよね、年々」と語った。