¡ÚÍÇÏµÇ°2025¡Û½÷·æ¥ì¥¬¥ì¥¤¥éÏ¢ÇÆ¤Ë¾È½à¡Ä¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤é¤È·ãÆÍ
¡þÂè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊG1¡¢12·î28Æü¡¢Ãæ»³Âè11R¡¢¼Ç2500m¡¢15»þ40Ê¬È¯Áö¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥È16Æ¬¡Ë
Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î2025Ç¯ºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡ÖGµÍÇÏµÇ°¡×¤¬12·î28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥È16Æ¬¤ËÂÐ¤·22Æ¬¤¬½ÐÇÏÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
22Ç¯¤Ö¤êÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡Ë¤Ï2024Ç¯¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¡£Ãæ»³¤Ç¤Ï2ºÐ»þ¤ËG1¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯¤Ï11·î¤ÎÁ°Áö¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Gµ3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£02¡¢03Ç¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë½÷·æ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¤«¡£
À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë¡Ë¤Ï24Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¡£25Ç¯¤Ï3·î¤Î¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë11·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò2Ãå¤ËÂà¤±¤Æ³¤³°Gµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤À¡£
³¤³°±óÀ¬µ¢¤ê½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤â3Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£Ãæ»³¤Ç¤Ï1·î¤ÎG¶¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Ä¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥¹¼ÂÀÓ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£
ÎòÀï¤Î¸ÅÇÏ¤ËÄ©¤à»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡Ë¤Ï4·î¤ËÃæ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»©·î¾Þ¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¡£Ãæ»³¤Ç¤Ï9·î¤ÎG2¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÀ¤ÏÈ´·²¤À¡£
Á°Áö¤ÎG1Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤ÏÆ±¤¸3ºÐÇÏ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸ÅÇÏ°ìÀþµé¤È¤ÎÂÐÀï¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤À¤í¤¦¡£
½Õ½©GPÀ©ÇÆÌÜ»Ø¤¹¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é±¹¼Ë¡Ë¤Ïº£Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡Ë¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆGµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉðËµ³¼ê¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀè¹ÔÎÏ¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤¿¤â¤Î¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î·è¤á¼ê¾¡Éé¤¬¸þ¤«¤º6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤Æ»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤À¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤éÉúÊ¼¿Ø¤âÂ¿ºÌ
¤³¤³¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¸Å¹ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë23Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´5¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë¡Ë¤é¤â½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï·ãÀï¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£
¡Ô2025ÍÇÏµÇ°¡¦ÅÐÏ¿ÇÏ¡Õ
¡ú¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Í¥Àè½ÐÁö¸¢¡á10Æ¬
ÇÏ¡¡Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉéÃ´½ÅÎÌ
¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¡¡¡58
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¡58
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¡56
¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡58
¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡58
¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¡58
¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡¡¡¡¡¡58
¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¡¡¡¡¡58
¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡¡¡¡¡¡58
¡ú½ÐÁöÇÏ·èÄê¾Þ¶â½ç
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡¡58
¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡¡¡58
¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¡¡¡58
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡¡¡¡58
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡¡¡¡58
¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥í¡¼¥º¡¡58
¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¡58
¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡¡58
¥¢¥é¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58
¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡56
¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56
¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É¡¡¡¡58
¢¨¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡Ê»þ»ö¡Ë