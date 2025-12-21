クリスマスに行きたいと思う「神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキング！ 「湯河原温泉」を抑えた1位は？
街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「著名で伝統ある温泉地でクリスマスにリラックスしたいから」（20代男性／埼玉県）、「宿が露天風呂付き客室など、カップル・家族向けプランが豊富だからです」（40代女性／富山県）、「クリスマスは静かに過ごしたいので、関東の奥座敷である湯河原あたりでのんびりしたい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「クリスマスシーズンには温泉地だけでなく、周辺の観光地もクリスマスの装いになるので、行きたい」（40代女性／福島県）、「箱根の温泉街が大好き！特別な時に行きたい」（20代女性／静岡県）、「家族で行きました。本当に最高の温泉旅行だったのでもう一回行きたい」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：湯河原温泉／63票2位は、万葉集にも詠まれた歴史ある名湯「湯河原温泉」です。相模湾に面した温暖な気候と、落ち着いた情緒あふれる街並みが魅力。クリスマスシーズンには、千歳川沿いの散策や地元グルメを楽しみながら静かな夜を過ごせます。都心からのアクセスも良く、格式高い老舗旅館からモダンな温泉宿まで幅広くそろっているため、大切なパートナーや家族と大人の隠れ家的な雰囲気でクリスマスを祝いたい人にぴったりなエリアです。
回答者からは「著名で伝統ある温泉地でクリスマスにリラックスしたいから」（20代男性／埼玉県）、「宿が露天風呂付き客室など、カップル・家族向けプランが豊富だからです」（40代女性／富山県）、「クリスマスは静かに過ごしたいので、関東の奥座敷である湯河原あたりでのんびりしたい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
1位：箱根湯本温泉／127票1位に輝いたのは、箱根の玄関口として圧倒的な人気を誇る「箱根湯本温泉」でした。新宿から特急ロマンスカーで最短約75分という抜群の利便性に加え、駅前の商店街にはクリスマスムードを盛り上げるお土産店やカフェが充実しています。彫刻の森美術館や箱根強羅公園など、周辺にはイルミネーションやアートを楽しめるスポットも多く、温泉と観光をバランスよく満喫できる点が、クリスマスの旅行先として選ばれた最大の理由といえるでしょう。
回答者からは「クリスマスシーズンには温泉地だけでなく、周辺の観光地もクリスマスの装いになるので、行きたい」（40代女性／福島県）、「箱根の温泉街が大好き！特別な時に行きたい」（20代女性／静岡県）、「家族で行きました。本当に最高の温泉旅行だったのでもう一回行きたい」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)