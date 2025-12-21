歌手の華原朋美さん（51）が20日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。新しいアー写（アーティスト写真）を公開し、自身の"ベスト体重"について語った華原さんがネット上で話題となっています。



【写真】美しい…華原朋美さんの新しいアー写

華原さんは、「新しいアー写撮影しました」と報告し、写真をアップ。黒色のオフショルダードレスをまとった姿で微笑む姿には、淑やかな美しさが見えます。また、2025年9月9日に行われたデビュー30周年記念ライブの準備でトレーニングをしていたことを振り返りながら「9月9日のために頑張ったパーソナルトレーニングも少し休憩して美味しいご飯を食べてベスト体重に戻しました 痩せすぎると声が出ない」と自身のベストな状態について考えを語りました。



また、華原さんは過去に体重の変動を経験したことに触れて「今の私をキープできる様にします なんだか痩せたり太ったりと繰り返しましたが今が1番私らしいと思います」と語っています。最後には「今1番好きな食べ物はカレーです 一回だけで良いからカレーの特盛マシマシあったら食べたいです笑」と笑い混じりにカレー愛を語り、投稿を締めくくりました。



ネット上では、「努力したんだなー」「運動とご飯が美しさの秘訣ですね！」「51歳とは思えないお若さ」「自分らしさを大切にしていて素敵ですね」「朋ちゃんが無理せず幸せそうにしているのが一番」「華原朋美さん、新アーティスト写素敵」「ますます輝いてるね！オフショル姿も素敵」などのコメントがありました。