「今の手取りではぜいたくはできない」貯金するために四苦八苦する理容師・46歳男性の“リアルな家計”
物価高による家計への影響が続いています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【大阪府在住、46歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：理容師
・世帯年収：300万円
・家賃（住宅ローン）：7万2000円
・間取り：2LDK
・食費：2万5000円
・交際費：1万円
・電気代：7000円
・ガス代：3000円
・水道代：2500円
・通信費（携帯電話、Wi-Fi）：7000円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「物価が上がって生活していくのが大変だと感じています。今の手取りでは、ぜいたくはできないと思います」
男性は貯金をし、これからのいろいろな出費に備えたいそう。また、仕事を頑張ってもう少し生活に余裕を持てるようにしたく、貯金が貯まったら少しは運用に回したいと考えていると言います。
「スーパーなどの特売日にまとめて買って、冷凍できる物は冷凍します。外食は極力しないで自炊しています。新しい物を買うことも極力控えて、今ある物でやりくりしています」
物価上昇に直面するも、限られた収入の中で貯蓄を心掛けながら懸命にやりくりをしている。この踏ん張りが、生活に余裕をもたらすのかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
ぜいたくはできない……今回紹介するのは、大阪府に住む46歳男性（既婚・子あり）の生活実態です。
特売日にまとめ買いし冷凍では、一体どんなふうに家計を管理しているのか。生活のやりくりのポイントや実践している節約術について聞きました。
