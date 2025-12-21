“レザー風”豪華インテリア仕様も新設定の「最新ノート」とは！

2025年8月28日、日産は人気コンパクトカー「ノートシリーズ」の「ノート」「ノートオーラ」「ノートオーラ NISMO」の一部仕様変更モデルを発売しました。

同時に、新たなカスタムカーとして「AUTECH LINE（オーテックライン）」も設定されたのですが、最新のノートシリーズはどのような特徴があるのでしょうか。

初代ノートは2005年1月にデビュー。「軽快な走りと使いやすい装備」をコンセプトに誕生しました。

当時の日産には他にも「ティーダ」や「マーチ」といった個性的なコンパクトカーがありましたが、その後、ノートに統合される形となっています。

2012年に発売された2代目は、モデルの途中でシリーズハイブリッドを搭載した「e-POWER」が追加され、人気が上昇。

続いて2020年に発売された現行の3代目はe-POWER専用車種となり、パワフルかつスムーズな加速で扱いやすいだけでなく、WLTCモード燃費28.4km／Lという環境性能も重視したモデルへと発展を遂げました。

スタンダードなノートのボディサイズは、全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mm、ホイールベース2580mmと、5ナンバーサイズに収まる扱いやすい寸法です。

パワートレーンは1.2リッター直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたe-POWERを搭載し、駆動方式は2WDと4WDがラインナップされています。

現行モデルには多様な派生車種があることも特徴となっており、3ナンバーサイズにサイズアップしたノートオーラ、ノートオーラにフォーミュラEからインスパイアされた仕様をフィードバックしたノートオーラ NISMOなどがあります。

2025年8月に実施された一部仕様変更の対象はノート、ノートオーラ、ノートオーラ NISMOの3車種。

変更内容は2点あり、まず走行中に周囲をセンシングして他の車両、自転車、歩行者を検知する「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を拡大し、最新の法規に適合させました。

そして、後席における人（特に子ども）や荷物の置き去りをお知らせする「後席リマインダー」を全グレード標準装備としています。

さらに、一部改良と同時に、日産モータースポーツ&カスタマイズが手がけるオーテックラインが追加されました。

オーテックラインのエクステリアは、専用16インチアルミホイールやダークメタルグリルを装着。インテリアでは「エクストレイル」で好評のナッパレザー並の質感を誇る次世代シート素材「TailorFit（テーラーフィット）」が採用され、インテリアの質感を高めています。

なお、仕様変更はノートおよびノートオーラの「オーテックシリーズ」および「助手席回転シート」にも適用されます。

価格（消費税込）は、ノートが232万8700円から261万4700円、ノートオーラが282万1500円から319万8800円、ノートオーラ NISMOが312万5100円から353万1000円、ノート オーテックラインが243万8700円から272万4700円です。

ノートは日産のなかでも特に人気のある車種であり、派生車種やカスタムカーが多いのも魅力のひとつです。

今回の安全機能を向上させる一部仕様変更により、さらに安心してドライビングを楽しめるようになりました。