¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»³¸ýÎ´(49)¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤à»³¸ý¤ÎÎÙ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖRC¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·àCHABO(¥Á¥ã¥Ü)á¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÃç°æ¸ÍÎï»Ô(75)¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡ÖRC¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡¢ÎïÍö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Å°æ¸Í¤â¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÇã¤¤Ä¾¤·¡¢Ãç°æ¸ÍÎï»Ô¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤Ê²»³Ú¤òÂº·É¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãç°æ¸ÍÎï»Ô¤µ¤ó¡¢°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Îî°íð¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ü¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖºÇ¹â¡¢ºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÌ¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£