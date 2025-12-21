『ブラッククローバー』第2期、来年放送 映像初公開のティザーPV＆ビジュアル解禁
テレビアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonが2026年に放送されることが21日、千葉・幕張メッセで開催された『ジェンプフェスタ2026』の「ジャンプスタジオ」ステージにて発表され、あわせてティザーPVとティザービジュアルが解禁された。新シリーズの映像は初公開となる。
【動画】映像初公開！『ブラッククローバー』第2期ティザーPV
初公開となった映像は、右腕に悪魔の力が現れ反魔法を剣に込めて戦う「アスタ」が反魔法の悪魔リーベと共に壮絶な修行に挑む圧倒的なバトルシーン。ユノを先頭に敵に立ち向かう魔道士たちの新たなる戦いを予感させる映像となっている。また、ナハトがアスタを鍛え上げるべく悪魔同化（ユナイト）をする魔法ファンタジーらしい幻想的なシーンなどもあり、スタジオぴえろが手掛けた新シリーズの映像はこれまでのテレビシリーズや映画の映像を凌駕するクオリティに仕上がっている。
ティザービジュアルでは、悪魔同化したアスタを中心に、精霊同化（スピリット・ダイブ）したユノ、悪魔同化（ユナイト）したナハト、抜刀しようとしているヤミが、「限界を、斬り開け。」というキャッチコピーと共に描かれ、まさに新シーズンの幕開けの興奮を助長させる。
本作は、田畠裕基氏により『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載開始され、現在は「ジャンプGIGA」にて連載中のコミックス全世界累計発行部数2400万部となる王道少年魔法ファンタジー超大作が原作。アニメは17年〜21年にテレビ放送され、その後世界87の国と地域で視聴数1位を獲得するなど、海外でも熱い支持を受けている。23年には映画が公開＆全世界配信された。
